«Четверть века»: В Ереване назвали сроки определения статуса Карабаха
Нынешнее поколение не сможет решить этот вопрос, однако неопределенность может разогреть аппетиты Баку, сказал в эфире НСН Грант Микаелян.
Статус Нагорного Карабаха не будет определен при нынешних руководителях Армении и Азербайджана, предположил в интервью НСН научный сотрудник Института Кавказа, экономист Грант Микаелян.
Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил, что в Ереване согласны с мнением Москвы о том, что вопрос о статусе НКР следует отложить на «неопределенное время».
«Я не уверен, что нынешнее поколение сможет решить вопрос со статусом Нагорного Карабаха, точнее, уверен, что не сможет. Наверное, речь идет о перспективе 25+ лет. Российские миротворцы должны там оставаться на сопоставимый период времени и должен быть закреплен промежуточный статус. Этнические конфликты, как правило, не имеют быстрого решения. В последнее десятилетие у нас нет примеров эффективного разрешения таких долгосрочных конфликтов», - сказал Микаелян.
При этом он высказал мнение, что понижение статуса карабахской проблемы может «разогреть аппетиты» Азербайджана.
«Здесь важно, насколько будет устойчивым положение в регионе Нагорного Карабаха, до того момента, когда созреют условия для окончательного решения этого вопроса (о статусе региона – прим. НСН). В заявлении, подписанном тремя лидерами, нет упоминания Нагорного Карабаха, там говорится лишь о том, что российские миротворцы останутся в зоне проведения операции. Это означает понижение статуса и разогревает аппетиты Азербайджана. Для того, чтобы избежать провокаций, нужно, как минимум, предотвратить создание соблазнов того, что, несмотря на отложенный статус, можно решить вопрос силой», - указал политолог.
Микаелян также считает, что в решении вопроса НКР Россия может взаимодействовать с Западом.
«Здесь можно вспомнить Минскую группу ОБСЕ, где Россия вместе с США и Францией могла более-менее эффективно вести диалог. Возможно, диалог России с западными странами может возобновиться и перекинуться, в том числе, на проблему Нагорного Карабаха. Принципиально позиции РФ и западных стран в этом вопросе не расходятся», - заключил собеседник НСН.
31 октября в Сочи состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении, президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, и премьера Никола Пашиняна.
Директор Института Кавказа Александр Искандарян накануне сочинской встречи объяснял НСН, что в НКР считают «красными линиями», за которые нельзя переходить, возможное «вертикальное подчинение» Карабаха Азербайджану.
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