МИД: Иностранцы смогут находиться в РФ по электронной визе 30 дней
Иностранцы с 23 августа смогут находиться на территории России по единой электронной визе в течение 30 дней. Об этом рассказал директор Консульского департамента МИД Алексей Климов в интервью ТАСС.
«С 23 августа вступит в силу законодательная норма, в соответствии с которой увеличится срок действия... визы - с 60 до 120 суток, а также разрешенный срок пребывания... иностранного гражданина в Российской Федерации - с 16 до 30 суток», - сообщил дипломат.
По словам Климова, изменения поспособствуют увеличению количества иностранцев, прибывающих в РФ с туристическими, деловыми, гуманитарными, гостевыми целями. При этом в стране сохранится должный уровень миграционного контроля, единая электронная виза остается однократной. Как напомнил глава консульского департамента, такой документ дает право на въезд и пребывание гражданам 64 зарубежных стран из перечня, утвержденного правительством России.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что в январе-мае текущего года в Россию по электронной визе въехали более 230 тысяч иностранных туристов.
