Ушаков подтвердил, что саммит Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Президент России Владимир Путин встретится с коллегой из США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске 15 августа

Ранее Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным в следующую пятницу на Аляске.

«Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация... перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», - сообщил Ушаков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что политики сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования ситуации на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:Юрий УшаковАляскаСШАДональд ТрампВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры