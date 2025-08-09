Ушаков подтвердил, что саммит Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Ранее Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным в следующую пятницу на Аляске.

«Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация... перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», - сообщил Ушаков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что политики сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования ситуации на Украине.

