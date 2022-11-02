Пашинян: Армения согласна отложить вопрос статуса Нагорного Карабаха

«Наши российские коллеги заявили, что, по их мнению, будет правильно, чтобы вопрос статуса Нагорного Карабаха был отложен на неопределенное время, обосновывая это тем, что на данный момент нет возможности найти какой-либо статус, который будет взаимоприемлемым для сторон», — цитирует политика Sputnik Армения.

Пашинян добавил, что политика Еревана «на сто процентов соответствует» этому видению.

Накануне Пашинян и президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели трехсторонние переговоры, напоминает «Свободная пресса». Лидеры государств приняли совместное заявление, в котором договорились воздерживаться от применения силы и решать проблемные вопросы «исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ», пишет РИА ФАН.

