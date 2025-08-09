Трамп заявил, что Уиткофф нравится Путину
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф нравится главе российского государства Владимиру Путину, считает американский лидер Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
«Ему нравится Уиткофф, это я вам могу сказать», - подчеркнул политик.
При этом Трамп не ответил на просьбу пояснить, вручал ли Путин какую-либо награду Уиткоффу.
Ранее СМИ сообщили, что российский президент через спецпосланника передал орден Ленина замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлина, сын которой участвовал в боевых действиях на стороне РФ и погиб на Украине.
