Китай запустил ракету Jielong-3 со спутниками для Geely Automotive

Старт осуществили в субботу в 00:31 (19:31 пятницы мск) с платформы в Желтом море близ города Жичжао провинции Шаньдун. Ракета доставила на околоземную орбиту несколько спутников, которые будет применять компания Geely Automotive - один из ведущих китайских автопроизводителей. Аппараты используют в том числе для межтранспортной связи и тестирования автономного вождения.

Jielong-3 - четырехступенчатая твердотопливная ракета, она достигает 31 м в длину и может доставить на орбиту до 1,5 тонны полезного груза.

