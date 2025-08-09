Китай запустил ракету Jielong-3 со спутниками для Geely Automotive

Компания Chinarocket успешно запустила ракету Jielong-3 (Smart Dragon-3). Об этом сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) в соцсети WeChat.

Первая австралийская космическая ракета упала сразу после взлета

Старт осуществили в субботу в 00:31 (19:31 пятницы мск) с платформы в Желтом море близ города Жичжао провинции Шаньдун. Ракета доставила на околоземную орбиту несколько спутников, которые будет применять компания Geely Automotive - один из ведущих китайских автопроизводителей. Аппараты используют в том числе для межтранспортной связи и тестирования автономного вождения.

Jielong-3 - четырехступенчатая твердотопливная ракета, она достигает 31 м в длину и может доставить на орбиту до 1,5 тонны полезного груза.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ракета-носительКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры