Китай запустил ракету Jielong-3 со спутниками для Geely Automotive
Компания Chinarocket успешно запустила ракету Jielong-3 (Smart Dragon-3). Об этом сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) в соцсети WeChat.
Старт осуществили в субботу в 00:31 (19:31 пятницы мск) с платформы в Желтом море близ города Жичжао провинции Шаньдун. Ракета доставила на околоземную орбиту несколько спутников, которые будет применять компания Geely Automotive - один из ведущих китайских автопроизводителей. Аппараты используют в том числе для межтранспортной связи и тестирования автономного вождения.
Jielong-3 - четырехступенчатая твердотопливная ракета, она достигает 31 м в длину и может доставить на орбиту до 1,5 тонны полезного груза.
