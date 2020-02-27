Чеснаков: Обнуление сроков Путина исключать нельзя

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что будет правильным закрепить в Конституции РФ «гиперпрезидентскую» форму правления. Об этом он сообщил в среду в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном в издании «Актуальные комментарии».

Также Сурков высказал мнение о необходимости заново начать отсчет президентских сроков. «Новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты», - добавил он.

Российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказал НСН, что после интервью Владислава Суркова политологи начали активно обсуждать вероятность сценария обнуления сроков президента и сохранения Путина на посту главы государства после вступления в действие новой Конституции. По его словам, Путин не корректор, а создатель нынешней системы власти.

«Выбор сценaрия будет зaвисеть от множествa внутренних и внешних условий. Руководствовaться предстоит не ссылкой нa aбстрaктный «дух зaконa», a логикой политической целесообрaзности для стрaны и системы. Обсуждaть можно и нужно все. Исключaть вероятности не стоит. Всему свое время. Снaчaлa нужно дооформить путинскую Конституцию», - отметил он.