В борьбе за явку

Против минимального порога явки на предстоящем общероссийском голосовании по поправке к Конституции, которое состоится 22 апреля, высказалась глава Центризбиркома Элла Памфилова. На заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству она пояснила, что не стала бы этого делать, «исходя из наших национальных, исторических и иных особенностей я бы не стала этого делать. Это должно быть свободное волеизъявление. Тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на эти решения, тот принимает участие», - сказала Памфилова. Кроме того, по ее словам, будет возможно онлайн-голосование, но только для москвичей. В общероссийском масштабе организовать онлайн-голосование по поправкам в Конституцию не получится, - пояснила Памфилова.

Выбор 22 апреля в качестве даты проведения референдума по Конституции не связан с днем рождения Владимира Ленина, - заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Против проведения в этот день голосования высказался лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов – как раз на том основании, что это совпадает со 150-летием со дня рождения Ленина. Песков напомнил аргументацию сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию сенатора Клишаса, с которой согласился и президент: «с одной стороны, Великий пост уже закончится, с другой стороны, еще Рамадан не начнется, и в то же время весна», - сказал Песков.

Весна, конечно, весной, но в выходные накануне майских праздников электорат на участки «загнать» точно не получится. Отсюда и выбор дня в середине недели для организации волеизъявления, и объявление его нерабочим, но оплачиваемым днем, и прочие шаги, направленные на повышение активности избирателей. Как уже писала НСН, в Кремле идеальным считают вариант при явке в 60%, а результат «за» поправки в Конституцию на уровне 70%.

Нынешнее положение дел показывает очередной опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. По его данным, информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию растет: 24 января о нем слышали 72% россиян, к 20 февраля показатель вырос до 79%. Возможность своего участия в голосовании допускают 66% россиян, причем 41% выражают крайнюю степень уверенности в этом, - отмечают социологи. О конкретных предложениях, которые будут вынесены на общероссийское голосование, знает каждый четвертый (23%).

Вот в диапазоне между этими двумя последними показателями – 23% и 41 – скорее всего, и окажется реальная явка на референдум. А по официальным данным – уж как прикажут…

