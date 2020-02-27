Профильный комитет Госдумы одобрил дату голосования по Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг, 27 февраля, одобрил поправку о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 22 февраля. Об этом сообщает АГН «Москва».

День голосования по поправкам в Конституцию станет оплачиваемым выходным

По словам главы комитета Павла Крашенинникова, голосование будет тайным и добровольным.

Ранее сообщалось, что 22 апреля объявят нерабочим оплачиваемым днём.

Дату голосования накануне одобрил президент России Владимир Путин, в январе инициировавший работу над поправками в Основной закон страны.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Конституция РфГолосование