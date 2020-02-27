Профильный комитет Госдумы одобрил дату голосования по Конституции
27 февраля 202013:23
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг, 27 февраля, одобрил поправку о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 22 февраля. Об этом сообщает АГН «Москва».
По словам главы комитета Павла Крашенинникова, голосование будет тайным и добровольным.
Ранее сообщалось, что 22 апреля объявят нерабочим оплачиваемым днём.
Дату голосования накануне одобрил президент России Владимир Путин, в январе инициировавший работу над поправками в Основной закон страны.
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