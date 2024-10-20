Трамп заявил, что попробует себя в роли повара в McDonald's

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что намерен поработать в ресторане сети быстрого питания McDonald's, передает телеканал CNN.

Трамп: Харрис будет «уволена» сразу после выборов

По словам политика, он намерен «поработать над картофелем фри» в одном из ресторанов в штате Пенсильвания.

Ранее в штабе кандидата от Демократической партии Камалы Харрис рассказали, что она начинала свою карьеру в McDonald's.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. По данным портала RealClearPolitics, Трамп опережает Харрис в колеблющихся штатах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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