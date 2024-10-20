Трамп заявил, что попробует себя в роли повара в McDonald's

По словам политика, он намерен «поработать над картофелем фри» в одном из ресторанов в штате Пенсильвания.

Ранее в штабе кандидата от Демократической партии Камалы Харрис рассказали, что она начинала свою карьеру в McDonald's.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. По данным портала RealClearPolitics, Трамп опережает Харрис в колеблющихся штатах, передает «Радиоточка НСН».

