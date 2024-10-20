Трамп заявил, что попробует себя в роли повара в McDonald's
20 октября 202421:26
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что намерен поработать в ресторане сети быстрого питания McDonald's, передает телеканал CNN.
По словам политика, он намерен «поработать над картофелем фри» в одном из ресторанов в штате Пенсильвания.
Ранее в штабе кандидата от Демократической партии Камалы Харрис рассказали, что она начинала свою карьеру в McDonald's.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. По данным портала RealClearPolitics, Трамп опережает Харрис в колеблющихся штатах, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru