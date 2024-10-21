СМИ: Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по центру Москвы

Бывший президент США, кандидат на пост главы государства Дональд Трамп якобы угрожал российскому президенту Владимиру Путину ударом по Москве в случае «преследования» Украины. Об этом американский политик заявил на встрече с редакторами The Wall Street Journal.

Как пишет издание, Трамп якобы предупреждал Путина о «сильном» ударе, если РФ будет «преследовать Украину».

«Я нанесу удар прямо по центру Москвы», — цитирует WSJ Трампа.

По словам экс-президента США, он заявил российскому коллеге, что у них хорошие отношения и он не хотел бы атаковать Россию, однако у него не было бы другого выбора.

Трамп не уточнил, когда и при каких обстоятельствах состоялась такая беседа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ответственность за начало конфликта Украины и России несет украинский президент Владимир Зеленский, пишет Ura.ru.

