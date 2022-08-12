Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата
Министерство иностранных дел Черногории вручило послу России в Подгорице Владиславу Масленникову ноту о признании одного из сотрудников российской дипмиссии персоной нон грата, сообщили в МИД РФ.
Как подчеркивается в документе, указанный гражданин России должен покинуть страну в течении семи дней.
Власти Черногории в марте этого года уже высылали сотрудника российского посольства с формулировкой, что его деятельность на территории балканской республики якобы противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Ранее сообщалось, что Черногория приступила к заморозке недвижимости граждан России.
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