Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата

Министерство иностранных дел Черногории вручило послу России в Подгорице Владиславу Масленникову ноту о признании одного из сотрудников российской дипмиссии персоной нон грата, сообщили в МИД РФ.

Как подчеркивается в документе, указанный гражданин России должен покинуть страну в течении семи дней.

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Власти Черногории в марте этого года уже высылали сотрудника российского посольства с формулировкой, что его деятельность на территории балканской республики якобы противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Ранее сообщалось, что Черногория приступила к заморозке недвижимости граждан России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВысылкаДипломатЧерногория
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