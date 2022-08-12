Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата

Министерство иностранных дел Черногории вручило послу России в Подгорице Владиславу Масленникову ноту о признании одного из сотрудников российской дипмиссии персоной нон грата, сообщили в МИД РФ.

Как подчеркивается в документе, указанный гражданин России должен покинуть страну в течении семи дней.