Лавров назвал «подпевалами» Черногорию и Северную Македонию
Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, зачем НАТО нужны Северная Македония и Черногория.
«Чью безопасность укрепили Северная Македония и Черногория? Зато в качестве инструмента сдерживания России, в качестве подпевал больших дяденек они со своей ролью вполне справились», - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.
По его мнению, такие страны нужны Альянсу «исключительно для того, чтобы наказывать, сдерживать Россию, расширять плацдармы антироссийские в Европе».
Ранее сорвался визит Лаврова в Сербию из-за того, что ряд стран НАТО не пропустили его самолет.
По данным СМИ, воздушный коридор для самолета главы МИД РФ отказались предоставить Болгария, Северная Македония и Черногория.
Зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что этим странам нужно жестко ответить.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru