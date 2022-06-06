Лавров назвал «подпевалами» Черногорию и Северную Македонию

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, зачем НАТО нужны Северная Македония и Черногория.

«Чью безопасность укрепили Северная Македония и Черногория? Зато в качестве инструмента сдерживания России, в качестве подпевал больших дяденек они со своей ролью вполне справились», - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

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По его мнению, такие страны нужны Альянсу «исключительно для того, чтобы наказывать, сдерживать Россию, расширять плацдармы антироссийские в Европе».

Ранее сорвался визит Лаврова в Сербию из-за того, что ряд стран НАТО не пропустили его самолет.

По данным СМИ, воздушный коридор для самолета главы МИД РФ отказались предоставить Болгария, Северная Македония и Черногория.

Зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что этим странам нужно жестко ответить.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:МакедонияЧерногорияСергей Лавров
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