Лавров назвал «подпевалами» Черногорию и Северную Македонию

По его мнению, такие страны нужны Альянсу «исключительно для того, чтобы наказывать, сдерживать Россию, расширять плацдармы антироссийские в Европе».

Ранее сорвался визит Лаврова в Сербию из-за того, что ряд стран НАТО не пропустили его самолет.

По данным СМИ, воздушный коридор для самолета главы МИД РФ отказались предоставить Болгария, Северная Македония и Черногория.

Зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что этим странам нужно жестко ответить.

