Черногория собирается ввести визы для россиян вслед за Брюсселем

«Министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор», — подчеркнули в МИД.

Издание делает вывод, что правительство республики, согласившись с позицией Кривокапича, введет визы для российских граждан.

По правилам, которые еще действуют, россияне без виз могут находиться в Черногории 30 дней, отмечает РИА Новости.

Ранее португальская газета Publico сообщила, что власти Португалии отвечают отказом россиянам в выдаче «золотых виз» после начала специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

