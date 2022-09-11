Черногория собирается ввести визы для россиян вслед за Брюсселем
Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич считает, что его государству следует, как и другим странам ЕС, приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Москвой и ограничить въезд россиянам, отмечает Dan.
«Министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор», — подчеркнули в МИД.
Издание делает вывод, что правительство республики, согласившись с позицией Кривокапича, введет визы для российских граждан.
По правилам, которые еще действуют, россияне без виз могут находиться в Черногории 30 дней, отмечает РИА Новости.
Ранее португальская газета Publico сообщила, что власти Португалии отвечают отказом россиянам в выдаче «золотых виз» после начала специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
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