Еврокомиссия рекомендует максимально увеличить сроки выдачи виз россиянам

Еврокомиссия рекомендует странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия. Об этом говорится в заявлении ЕК, сообщает РИА Новости.

Кроме того, рекомендуется проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза, а также увеличить сроки выдачи виз гражданам РФ до максимальных 45 дней для тщательных проверок.