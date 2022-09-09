Еврокомиссия рекомендует максимально увеличить сроки выдачи виз россиянам

Еврокомиссия рекомендует странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия. Об этом говорится в заявлении ЕК, сообщает РИА Новости.

Кроме того, рекомендуется проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза, а также увеличить сроки выдачи виз гражданам РФ до максимальных 45 дней для тщательных проверок.

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«Необходимо сделать выдачу шенгенских виз россиянам «последним приоритетом» консульских служб», - говорится в рекомендациях Еврокомиссии.

Ранее Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШенгенВизыРоссиянеЕврокомиссия
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