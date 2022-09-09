Еврокомиссия рекомендует максимально увеличить сроки выдачи виз россиянам
Еврокомиссия рекомендует странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия. Об этом говорится в заявлении ЕК, сообщает РИА Новости.
Кроме того, рекомендуется проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза, а также увеличить сроки выдачи виз гражданам РФ до максимальных 45 дней для тщательных проверок.
«Необходимо сделать выдачу шенгенских виз россиянам «последним приоритетом» консульских служб», - говорится в рекомендациях Еврокомиссии.
Ранее Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,0 млн+52 106 / сут.
Умерли
385 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
19,0 млн+51 086 / сут.
- Путин заявил, что Россия поставит нуждающимся странам 30 млн тонн зерна
- Генсек НАТО Столтенберг допустил распад Украины при отказе воевать
- Генсек НАТО призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией
- «Нафтогаз Украины» заявил об иске против «Газпрома»
- Глава Харьковской области заявил о попытках выбить украинских военных из пригородов Балаклеи
- Экс-президент Грузии Саакашвили похудел в тюрьме на 30 кг
- Россиянина Михаила Баранова арестовали в Москве по делу о госизмене
- Глава МАГАТЭ заявил об угрозе полной остановки Запорожской АЭС
- Сборная России по футболу сыграет с командой Боснии и Герцеговины
- Генсек НАТО Столтенберг признал факт разногласий в альянсе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru