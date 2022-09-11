СМИ: Португалия с февраля прекратила выдавать россиянам «золотые визы»

По информации издания, в конце февраля 2022 года Португалия решила приостановить рассмотрение заявок на выдачу «золотых виз» гражданам РФ, пишет Газета.ru.



С февраля по август всего десять россиян подали запрос на предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции. Служба по делам иностранцев и границ отклонила документы.

Всего за последние десять лет, по данным агентства, португальские «золотые визы» получили 430 россиян, которые инвестировали в португальскую экономику более €277 млн.

Ранее Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

