СМИ: Португалия с февраля прекратила выдавать россиянам «золотые визы»
Власти Португалии отвечают отказом россиянам в выдаче «золотых виз» после начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет португальская газета Publico, передает ТАСС.
По информации издания, в конце февраля 2022 года Португалия решила приостановить рассмотрение заявок на выдачу «золотых виз» гражданам РФ, пишет Газета.ru.
С февраля по август всего десять россиян подали запрос на предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции. Служба по делам иностранцев и границ отклонила документы.
Всего за последние десять лет, по данным агентства, португальские «золотые визы» получили 430 россиян, которые инвестировали в португальскую экономику более €277 млн.
Ранее Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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