Министр обороны КНР рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина

Отношения России и Китая превосходят союзы времен холодной войны. Об этом заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на встрече с президентом Владимиром Путиным, передают СМИ.

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Шанфу подчеркнул, что партнерство России и Китая не направлено против третьих стран. Москву и Пекин связывают крепкие отношения, отметил глава оборонного ведомства.

По его словам, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются друзьями.

«И это знают все у нас в Китае», - добавил Шанфу.

Министр обороны Китая пробудет в Москве до 19 апреля. Планируется обсудить вопросы двустороннего взаимодействия в обороне, региональной и глобальной безопасности, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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