Министр обороны КНР рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина
Отношения России и Китая превосходят союзы времен холодной войны. Об этом заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на встрече с президентом Владимиром Путиным, передают СМИ.
Шанфу подчеркнул, что партнерство России и Китая не направлено против третьих стран. Москву и Пекин связывают крепкие отношения, отметил глава оборонного ведомства.
По его словам, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются друзьями.
«И это знают все у нас в Китае», - добавил Шанфу.
Министр обороны Китая пробудет в Москве до 19 апреля. Планируется обсудить вопросы двустороннего взаимодействия в обороне, региональной и глобальной безопасности, пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru