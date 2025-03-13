Трамп заявил о неизбежности присоединения Гренландии к США

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Гренландия со временем станет частью американской территории. Об этом он заявил журналистам в Белом доме перед переговорами с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам американского лидера, присоединение Гренландии, которая в настоящее время относится к Дании, является вопросом времени. Он подчеркнул, что считает это необходимым шагом с точки зрения обеспечения международной безопасности.

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Трамп также добавил, что Вашингтон будет стремиться к достижению этой цели, исходя из стратегических интересов США.

Во время своего первого президентского срока в 2019 году Трампа уже проявлял интерес к приобретению Гренландии, однако тогда это предложение было отклонено властями Дании и Гренландии. В конце 2024 года, после переизбрания, Трамп вновь заявил о намерении присоединить остров, что вновь встретило сопротивление со стороны датского и гренландского руководства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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