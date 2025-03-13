Трамп заявил о неизбежности присоединения Гренландии к США

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Гренландия со временем станет частью американской территории. Об этом он заявил журналистам в Белом доме перед переговорами с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам американского лидера, присоединение Гренландии, которая в настоящее время относится к Дании, является вопросом времени. Он подчеркнул, что считает это необходимым шагом с точки зрения обеспечения международной безопасности.