Newsweek оценил сделку по покупке Гренландии США в $2,2 миллиарда и выше
Стоимость возможной покупки Гренландии у Дании Соединенными Штатами может превысить 2,2 миллиарда долларов с последующими ежегодными выплатами свыше 600 миллионов долларов, пишет Newsweek.
Издание провело собственный расчет на основе исторических и современных предложений американских властей.
По данным журналистов, к оценке была прибавлена сумма, которую США предлагали за остров в 1946 году при президенте Гарри Трумане, с учетом инфляции. Кроме того, были учтены намерения нынешней администрации во главе с Дональдом Трампом увеличить объём ежегодных выплат, сопоставимых с датскими дотациями Гренландии, на сумму в 600 миллионов долларов.
Таким образом, по подсчетам Newsweek, минимальная стоимость возможной сделки складывается из 1,6 миллиарда долларов в пересчете исторического предложения и 600 миллионов ежегодных выплат, что делает общую сумму покупки существенно выше 2 миллиардов долларов, передает «Радиоточка НСН».
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