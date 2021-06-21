Путин призвал провести выборы «чисто и честно»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоящие парламентские выборы должны пройти «чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом». В ходе встречи с депутатами Госдумы VII созыва он сказал, что это «наша общая задача».

Президент также призвал к конкуренции и дискуссиям «без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых, по сути, обещаний». Текст обращение Путина к парламентариям размещен на сайте Кремля.

Глава государства выразил надежду, что «этот этап в жизни страны прошёл и остался в 90-х годах».

По словам Путина, избиратели поддержат те партии и кандидатов, «для которых служение Родине, Отечеству — это высшая ценность».