Путин призвал провести выборы «чисто и честно»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоящие парламентские выборы должны пройти «чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом». В ходе встречи с депутатами Госдумы VII созыва он сказал, что это «наша общая задача».

Президент также призвал к конкуренции и дискуссиям «без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых, по сути, обещаний». Текст обращение Путина к парламентариям размещен на сайте Кремля.

Глава государства выразил надежду, что «этот этап в жизни страны прошёл и остался в 90-х годах».

По словам Путина, избиратели поддержат те партии и кандидатов, «для которых служение Родине, Отечеству — это высшая ценность».

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Ранее Путин предложил кандидатуры, которые, по его мнению, должны войти в первую пятёрку федерального списка «Единой России» на выборах, передает RT.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября одновременно с региональными и муниципальными выборами, сообщает Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости
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