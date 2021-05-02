В Чехии заявили о единственной версии в деле о взрывах во Врбетице - российской

«Полиция работает с той российской версией. Во взрывах замешаны сотрудники российского ГРУ, конкретно подразделение 29155. Иных версий нет. Госпожа Бенешова получила общую информацию. Ее выступление меня не порадовало, оно пошло на пользу кому-то другому, нежели Чешской республике»,- заявил политик.

По мнению Гамачека, ситуация уже не изменится.

«Мы знаем, что сделали россияне, знаем, как они это сделали. Они знают, что это сделали, и знают о том, что мы знаем, что они это сделали», – заявил он.

Напомним, 25 апреля президент Чехии Милош Земан сообщил, что расследование по делу о взрывах во Врбетице завершено. По его словам, есть две основные версии — неосторожное обращение с содержимым складов и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы, пишет «Газета.ру».

На фоне этого расследования 17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве сожалеют о действиях Праги и возмущены «шизофренией», распространяемой в странах Евросоюза под видом «европейской солидарности».

