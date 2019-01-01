Сванидзе: Трамп делает пасы Путину, чтобы позлить демократов

Николай Сванидзе: «Мы знаем, что англичане придумали себе такую забаву, что теперь даже не знают, как из нее благополучно выйти. Английский народ с очень небольшим зазором проголосовал за выход страны из Еврозоны. Потом выяснилось, что ничего хорошего это не принесет, но ведь проголосовали же! Нельзя сказать, что голосования не было и голосовать нужно его и еще, пока не проголосуют правильно. Теперь не знают, как выйти из этой тяжелой и неудобной ситуации. В конце концов, я думаю, выйдут. Но это будут очень большие потери для Великобритании. Большие, чем для Европейского союза», - отметил он в беседе с НСН.

