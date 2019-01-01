Сванидзе: Трамп делает пасы Путину, чтобы позлить демократов
Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Разговор Путина и Помпео охарактеризовали, как «предметный»
Владимир Путин и Майк Помпео провели неплохой предметный разговор. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что беседа продолжалась 1,5 часа, как и предыдущий телефонный контакт с президентом США Дональдом Трампом.
Николай Сванидзе: «Да, при этом было отмечено, что им была принесена водочка и холодный суп из огурца. Прорыва на этих переговорах не было. Но, тем не менее, и обратного прорыва не было, то есть, не поссорились. Слава богу! По-видимому, Трамп делает пасы в сторону Владимира Путина, давая понять, прежде всего, не Путину, а своим заклятым друзьям в Конгрессе, демократам, что он готов идти на переговоры. А вы, ребята, нервничайте и злитесь! Путин тоже готов. Он давно хочет прорвать такую изоляционистскую блокаду, которая остаётся вокруг нашей страны. Встреча с Трампом для него, конечно, желанна», - заявил НСН Николай Сванидзе.
Названа примерная дата последнего голосования по Brexit
Парламент Великобритании проведет последние голосование по условиям Brexit в начале июня. Это будет четвертая попытка парламента одобрить сделку по Brexit.
Николай Сванидзе: «Мы знаем, что англичане придумали себе такую забаву, что теперь даже не знают, как из нее благополучно выйти. Английский народ с очень небольшим зазором проголосовал за выход страны из Еврозоны. Потом выяснилось, что ничего хорошего это не принесет, но ведь проголосовали же! Нельзя сказать, что голосования не было и голосовать нужно его и еще, пока не проголосуют правильно. Теперь не знают, как выйти из этой тяжелой и неудобной ситуации. В конце концов, я думаю, выйдут. Но это будут очень большие потери для Великобритании. Большие, чем для Европейского союза», - отметил он в беседе с НСН.
Оскандалившуюся учительницу из Южно-Сахалинска уволили
Учитель музыки средней общеобразовательной школы Южно-Сахалинска, грубо нарушившая педагогическую этику, уволена. Ранее в местных СМИ была опубликована аудиозапись, на которой слышно, как педагог оскорбляет шестиклассницу за то, что она не выучила песни.
Николай Сванидзе: «Ужасно! Правильно, что уволили! Взрослый человек, тем более – учитель, не имеет права оскорблять ребенка, чтобы ребенок ни делал. Чтобы ни делал, оскорблять нельзя!» - подчеркнул он в беседе с НСН.
В 2018 году в России было зарегистрировано более 500 тысяч абортов
Более 567 тыс. абортов зарегистрировано в России в 2018 году, что составляет около трети от количества рожденных. Такие цифры озвучила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Николай Сванидзе: «В общем, тяжелые цифры. Я думаю, это связано с тем, что люди боятся рожать детей в неопределенной экономической ситуации. Они не уверены, что смогут дать им образование. Эта неуверенность в завтрашнем дне приводит вот к таким очень негативным последствием. При этом, конечно, категорически нельзя делать никакие шаги в сторону запрещения абортов. Это приведет к массовой смертности женщин. Это как раз то, хуже чего не придумаешь!» - заверил НСН Николай Сванидзе.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.