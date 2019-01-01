Назван главный итог встречи Путина и Помпео
Директор Фонда изучения США в МГУ в эфире НСН оптимистично оценил переговоры Путин и Помпео, но призвал не ждать мгновенного потепления отношений между странами.
Госсекретарь США Майк Помпео назвал продуктивным разговор с президентом России Владимиром Путиным, передают РИА Новости. Главной темой на повестке дня было развитие двусторонних отношений между государствами. По словам Помпео, Белый дом продолжит отстаивать свои интересы. «Россия собирается сделать все возможное, чтобы защитить свои интересы таким же образом», – добавил глава Госдепартамента США.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что встреча прошла в позитивном ключе, однако прорывных решений принято не было, а значит, кардинально нового развития курса отношений между России и США ожидать пока не приходится.
«В целом могу сказать, что встреча изменила атмосферу, очень она гнетущая была… Приехал, к слову, Помпею, а не Джон Болтон. В прошлый свой визит он заявлял, что не привез нам оливковую ветвь мира, сейчас, видимо, Трамп поменял инструкции. Помпео озвучил, что хочет наладить отношения с Россией…. В целом, все неплохо, но многого ждать не нужно», - отметил эксперт.
На переговорах в Сочи Россия и США договорились о ряде конкретных шагов по Сирии. По его словам, есть общее понимание «тех моментов, где мы пробуксовываем». Но, по мнению Помпео, «теперь стороны могут теперь начать работать вместе таким образом, который разблокирует этот процесс, обеспечить по меньшей мере его первый шаг к формированию Конституционного комитета Сирии».
Юрий Рогулев акцентировал внимание, что Штаты пока не могут наладить контакт с Северной Кореей и безрезультатный саммит в феврале в Ханое стал тому подтверждением. Более того, КНДР не так давно провела очередные военные учения, целью которых стала демонстрация своей силы Штатам.
Терпит поражение американская дипломатия и на фронтах Венесуэлы, не может договориться Вашингтон по Ирану. Были предприняты некоторые шаги в этом направлении, но они были явно негативными и вызвали ошибочную реакцию. В результате, Тегеран официально сократил обязательства по ядерной сделке, а с Китаем США вступили в эру самой настоящей торговой войны.
«Россия остаётся единственной страной, с которой США могут заработать очки, но мне кажется, что это не более чем пиар. Если помните, что Владимир Путин ранее заявлял, что никаких шагов предпринимать не собирается, будет ждать и смотреть на поведение Штатов. Но никаких конкретных предложений от американской стороны не поступало ни накануне этой встречи, ни сейчас», - отметил американист.
Переговоры Путина с Помпео, впервые приехавшим в Россию в качестве госсекретаря, продолжались около полутора часов. Стороны, в частности, обсудили возможность встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Японии.
«Слишком большие надежды питать не стоит от этой встречи. Трамп освободился от тяжести расследования относительно вмешательства Москвы в выборы. Раньше это расследование препятствовало любым шагам в отношении России, кроме негативных. Хотя еще в период избирательной кампании Трампа он заявлял, что одной из задач станет нормализацией отношений с нашей страной. И на внешнеполитическом направлении Трамп может заработать несколько очков, потому что до этого момента позитивных изменений и не было», - резюмировал директор Фонда изучения США Юрий Рогулев.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что какого-либо прорыва во взаимоотношениях России и США по итогам встречи не произошло, однако настрой американской стороны он назвал деловым.
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