Назван главный итог встречи Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео назвал продуктивным разговор с президентом России Владимиром Путиным, передают РИА Новости. Главной темой на повестке дня было развитие двусторонних отношений между государствами. По словам Помпео, Белый дом продолжит отстаивать свои интересы. «Россия собирается сделать все возможное, чтобы защитить свои интересы таким же образом», – добавил глава Госдепартамента США.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что встреча прошла в позитивном ключе, однако прорывных решений принято не было, а значит, кардинально нового развития курса отношений между России и США ожидать пока не приходится.

«В целом могу сказать, что встреча изменила атмосферу, очень она гнетущая была… Приехал, к слову, Помпею, а не Джон Болтон. В прошлый свой визит он заявлял, что не привез нам оливковую ветвь мира, сейчас, видимо, Трамп поменял инструкции. Помпео озвучил, что хочет наладить отношения с Россией…. В целом, все неплохо, но многого ждать не нужно», - отметил эксперт.

На переговорах в Сочи Россия и США договорились о ряде конкретных шагов по Сирии. По его словам, есть общее понимание «тех моментов, где мы пробуксовываем». Но, по мнению Помпео, «теперь стороны могут теперь начать работать вместе таким образом, который разблокирует этот процесс, обеспечить по меньшей мере его первый шаг к формированию Конституционного комитета Сирии».