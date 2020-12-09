На практике неприменимо. Политолог о неприкосновенности экс-президентов
Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН усомнился, что в ближайшее время бывшим президентам в России придется отстаивать свою неприкосновенность.
Госдума приняла закон о расширении гарантий неприкосновенности бывшим президентам России. Документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента, принят для реализации новых норм Конституции России.
Уточняется, что согласно документу, экс-главу государства нельзя привлечь к ответственности не только за деяния, совершенные на посту, но и в любое другое время. Речь также идет о запрете на допросы и обыски. Статус неприкосновенности также распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж.
Кроме того, усложнилась процедура лишения неприкосновенности бывших президентов. В частности, теперь для этого необходимо получить согласие не только обеих палат парламента, но и верховного и конституционного судов. Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности должны быть приняты двумя третями голосов.
Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН предположил, что никто не будет преследовать бывших глав государств.
«Нововведение предполагает, что экс-президента нельзя будет привлечь к ответственности, допросить и так далее. Закон призван защитить бывших российских президентов от необоснованных нападок и утвердить их значимость. Но как это будет работать на практике? Есть такие законы, которые на практике практически не применяются. Я думаю, это будет тот самый случай, когда необходимости вспоминать об этом законе просто не будет. Однако я слышал мнение, что в случае, если в России поменяется власть, то поменяются и законы», - отметил он.
Собеседник НСН заявил, что закон принимается в качестве перестраховки. Вместе с тем, по его словам, против Михаила Горбачева даже при наличии некоторых претензий к нему никакие расследования не ведутся.
«Я понимаю, что закон принимается в качестве меры предосторожности или перестраховки. Но если будет обеспечена преемственность власти и эволюционное развитие России, то в таких условиях преследование бывших президентов невозможно. Например, у нас много людей имеют претензии к бывшему президенту СССР Горбачеву. Никакого закона о неприкосновенности для него нет. Живет себе человек в свое удовольствие», - добавил политолог.
Отметим, что законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшим президентам России был принят для реализации новых норм конституции России.
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