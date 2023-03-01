Чавушоглу: Турция не поддержит односторонние санкции без одобрения ООН

При этом, как подчеркнул глава МИД Турции, это касается как антироссийских санкций, так и ограничений, наложенных против Ирана или других государств.

«Никто не может оказывать на нас давление», - добавил Чавушоглу.

Ранее, как сообщала НСН, в США пригрозили Турции санкциями за торговое сотрудничество с Россией.

