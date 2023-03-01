Чавушоглу: Турция не поддержит односторонние санкции без одобрения ООН

Турция не поддержит односторонние санкции отдельных стран, принятые без одобрения Организации объединенных наций. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу перед встречей с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Дели, сообщает ТАСС.

Чавушоглу: Турция не присоединяется к санкциям против России

При этом, как подчеркнул глава МИД Турции, это касается как антироссийских санкций, так и ограничений, наложенных против Ирана или других государств.

«Никто не может оказывать на нас давление», - добавил Чавушоглу.

Ранее, как сообщала НСН, в США пригрозили Турции санкциями за торговое сотрудничество с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
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