Чавушоглу: Турция не присоединяется к санкциям против России

Турция не присоединяется к односторонним санкциям в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Посол: Турция испытывает давление из-за неприсоединения к санкциям

«Турция не присоединяется ... к односторонним санкциям. Следуем решениям, принятым ООН», — цитирует РИА Новости главу МИД.

В то же время Чавушоглу подчеркнул, что турецкие власти не допускают обхода антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом. По словам министра, Анкара «заявила об этом с самого начала» и не позволяет обходить ограничения через Турцию.

Как отметил глава МИД, Турцию посещал замглавы Минфина США, власти республики получают информацию по вопросу санкций от ЕС и рассматривают ее на заседаниях кабмина.

Между тем СМИ сообщили, что министры иностранных дел стран Евросоюза 20 февраля обсудят десятый пакет санкций в отношении РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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