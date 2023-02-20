Чавушоглу: Турция не присоединяется к санкциям против России
Турция не присоединяется к односторонним санкциям в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Турция не присоединяется ... к односторонним санкциям. Следуем решениям, принятым ООН», — цитирует РИА Новости главу МИД.
В то же время Чавушоглу подчеркнул, что турецкие власти не допускают обхода антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом. По словам министра, Анкара «заявила об этом с самого начала» и не позволяет обходить ограничения через Турцию.
Как отметил глава МИД, Турцию посещал замглавы Минфина США, власти республики получают информацию по вопросу санкций от ЕС и рассматривают ее на заседаниях кабмина.
Между тем СМИ сообщили, что министры иностранных дел стран Евросоюза 20 февраля обсудят десятый пакет санкций в отношении РФ.
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