В США пригрозили Турции санкциями за торговое сотрудничество с Россией

Турции могут грозить санкции за торговое сотрудничество с Россией. Об этом заявил замглавы Минфина США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон.

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По словам замминистра, за последний год вторичный турецкий экспорт и реэкспорт в РФ заметно вырос, что делает бизнес Турции «особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков».

«Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие банки и предприятия могут подвергнуться риску и потенциально потерять доступ к рынкам стран G7 и корреспондентским связям», — цитирует Нельсона РИА Новости.

Чиновник посоветовал бизнесу и банкам Турции принять дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать «транзакций, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения», которые могут быть использованы военно-промышленным комплексом России. Нельсон рекомендовал проводить «усиленные проверки» операций с юридическими и физическими лицами из РФ.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:РоссияСШАТурция
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