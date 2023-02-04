В США пригрозили Турции санкциями за торговое сотрудничество с Россией

По словам замминистра, за последний год вторичный турецкий экспорт и реэкспорт в РФ заметно вырос, что делает бизнес Турции «особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков».

«Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие банки и предприятия могут подвергнуться риску и потенциально потерять доступ к рынкам стран G7 и корреспондентским связям», — цитирует Нельсона РИА Новости.

Чиновник посоветовал бизнесу и банкам Турции принять дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать «транзакций, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения», которые могут быть использованы военно-промышленным комплексом России. Нельсон рекомендовал проводить «усиленные проверки» операций с юридическими и физическими лицами из РФ.

