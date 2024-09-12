Чалый: Россия и Украина могли договориться весной 2022 года

Выступая на панельной дискуссии в рамках 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине, он указал, что возможности для этого в настоящее время отсутствуют.

«Если в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования... то сейчас, на мой личный взгляд, нет никаких возможностей», - заключил Чалый.

Ранее экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Киев отказался от Стамбульских соглашений после консультаций с Вашингтоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

