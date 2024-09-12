Чалый: Россия и Украина могли договориться весной 2022 года
Политическое урегулирование российско-украинского конфликта может быть в очень далёкой перспективе. Как пишет РИА Новости, об этом заявил член делегации Украины на переговорах в Стамбуле Александр Чалый.
Выступая на панельной дискуссии в рамках 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине, он указал, что возможности для этого в настоящее время отсутствуют.
«Если в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования... то сейчас, на мой личный взгляд, нет никаких возможностей», - заключил Чалый.
Ранее экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Киев отказался от Стамбульских соглашений после консультаций с Вашингтоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru