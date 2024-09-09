Нуланд: Украина отказалась от Стамбульских соглашений после консультаций с США
Украина весной 2022 года отказалась от Стамбульских соглашений после консультаций с США. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
По её словам, в Вашингтоне были «не очень осведомлены о деталях сделки», а Киев под конец «захотел проконсультироваться о том, к чему вообще всё идёт».
Она уточнила, что в тот момент «американцам, британцам и всем остальным стало ясно», что в соглашениях есть невыгодное для украинцев условие.
«Украина, по сути, была бы ослаблена, как военная сила. При этом аналогичных ограничений для России не было. От России не требовалось отступить... Москве не запрещали держать на границе какое-либо вооружение», - сказала Нуланд.
Она добавила, что в украинской делегации «стали задавать вопросы», и в этот момент «сделка распалась».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от дальнейших переговоров с Россией в Стамбуле объясняется прямым давлением со стороны Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru