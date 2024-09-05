Путин подтвердил готовность к переговорам с Киевом на базе соглашений в Стамбуле

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной исключительно на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле весной 2022 года. Как заявил глава государства на Восточном экономическом форуме, Москва никогда не отказывалась от этого.

При этом Путин подчеркнул, что переговоры невозможны «на основе каких-то эфемерных требований». По утверждению президента, в Стамбуле были практически согласованы все составляющие возможного мирного договора с представителями Киева. Президент РФ обвинили в срыве подписания соглашения о прекращении огня Великобританию, которая вмешалась в процесс.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Владимир Путин также допустил, что посредниками в переговорах могут выступить Китай, Бразилия или Индия. По его словам, он поддерживает постоянный контакт с коллегами по данному вопросу.

