Бывший советник президента США описал Путина одной фразой
Владимир Путин - жесткий профессионал, который всегда очень четко выражает свои мысли. Таким мнением о российском лидере поделился экс-советник президента США Джон Болтон в интервью Public Broadcasting Service.
"Это хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала", - сказал он.
Политик рассказал, что впервые встретил Путина в конце 2001 года, при этом ощутимых изменений в поведении в их последней встрече, прошедшей спустя 18 лет после знакомства, Болтон не заметил.
Ранее читатели британской газеты Daily Mail восхитились словами Владимира Путина о России.
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