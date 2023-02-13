Бывший советник президента США описал Путина одной фразой

"Это хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала", - сказал он.

Политик рассказал, что впервые встретил Путина в конце 2001 года, при этом ощутимых изменений в поведении в их последней встрече, прошедшей спустя 18 лет после знакомства, Болтон не заметил.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail восхитились словами Владимира Путина о России.

