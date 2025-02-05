Сервис Spotify оштрафовали в РФ на 10 млн рублей

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал музыкальный сервис Spotify за отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд назначил TikTok штраф 4 млн рублей за отказ передать данные Роскомнадзору

Согласно постановлению, за нарушение соответствующей статьи КоАП РФ компании «Спотифай АБ» (Spotify AB) был назнач штрафа в размере 10 млн рублей.

Отмечается, что по аналогичной административной статье была оштрафована владеющая сайтом знакомств Tinder компания Match Group.

Ранее Таганский суд Москвы признал мессенджер Viber виновным в неудалении запрещённого в РФ контента и выписал ему штраф в размере 800 тысяч рублей, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СудРоссияШтраф

Горячие новости

Все новости

партнеры