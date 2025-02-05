В ФРГ назвали планы Трампа по переселению палестинцев бесчеловечными
Планы президента США Дональда Трампа изгнать палестинцев из сектора Газа и превратить его в американский инвестиционный проект возмутительны и глубоко бесчеловечны, заявила основательница и лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, сообщает Die Welt.
Политик напомнила про агрессивную риторику нового главы Белого дома в адрес Панамы, Гренландии, Мексики, Канады и Ирана.
Она подчеркнула, что попытки Трампа поджечь мир намного более безжалостны, чем те, что предпринимал Вашингтон в последние годы.
«Тому, кто все еще видит в этом человеке носителя мира, на самом деле уже ничего не поможет», - добавила Вагенкнехт.
Ранее президент Финляндии Стубб назвал внешнюю политику США вызовом для Европы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В ФРГ допускают использование «Северного потока 2» для импорта водорода
- Азербайджан выделил Украине миллион долларов
- Маск назвал себя «Технической поддержкой Белого дома»
- СМИ: Общественники потребовали отменить концерт Арбениной в Новосибирске
- Россия может ответить ядерным оружием в случае агрессии против Белоруссии
- В ФРГ назвали планы Трампа по переселению палестинцев бесчеловечными
- Жительница Сестрорецка лишилась автомобиля и квартиры из-за мошенников
- Сервис Spotify оштрафовали в РФ на 10 млн рублей
- Президент Финляндии Стубб назвал внешнюю политику США вызовом для Европы
- Более 30 автомобилей сгорели в Люберцах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru