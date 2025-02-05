В ФРГ назвали планы Трампа по переселению палестинцев бесчеловечными

Планы президента США Дональда Трампа изгнать палестинцев из сектора Газа и превратить его в американский инвестиционный проект возмутительны и глубоко бесчеловечны, заявила основательница и лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, сообщает Die Welt.

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Политик напомнила про агрессивную риторику нового главы Белого дома в адрес Панамы, Гренландии, Мексики, Канады и Ирана.

Она подчеркнула, что попытки Трампа поджечь мир намного более безжалостны, чем те, что предпринимал Вашингтон в последние годы.

«Тому, кто все еще видит в этом человеке носителя мира, на самом деле уже ничего не поможет», - добавила Вагенкнехт.

Ранее президент Финляндии Стубб назвал внешнюю политику США вызовом для Европы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Филяков
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