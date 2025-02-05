В ФРГ назвали планы Трампа по переселению палестинцев бесчеловечными

Политик напомнила про агрессивную риторику нового главы Белого дома в адрес Панамы, Гренландии, Мексики, Канады и Ирана.

Она подчеркнула, что попытки Трампа поджечь мир намного более безжалостны, чем те, что предпринимал Вашингтон в последние годы.

«Тому, кто все еще видит в этом человеке носителя мира, на самом деле уже ничего не поможет», - добавила Вагенкнехт.

Ранее президент Финляндии Стубб назвал внешнюю политику США вызовом для Европы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

