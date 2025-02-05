Россия может ответить ядерным оружием в случае агрессии против Белоруссии

В документе говорится, что ядерный ответ предусмотрен на применение против России или Белоруссии не только ядерного, но и любого другого оружия массового поражения.

«В случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу её суверенитету или территориальной целостности», - сказано в договоре.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев заявил, что российская морская группировка ядерных сил была полностью обновлена, сообщает «Свободная пресса».

