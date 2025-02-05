Россия может ответить ядерным оружием в случае агрессии против Белоруссии
Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. Об этом говорится в договоре между Москвой и Минском о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который на ратификацию в Госдуму внёс президент РФ Владимир Путин.
В документе говорится, что ядерный ответ предусмотрен на применение против России или Белоруссии не только ядерного, но и любого другого оружия массового поражения.
«В случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу её суверенитету или территориальной целостности», - сказано в договоре.
Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев заявил, что российская морская группировка ядерных сил была полностью обновлена, сообщает «Свободная пресса».
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