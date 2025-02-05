Т-банк приобрел здание Центрального телеграфа
Т-Банк заключил сделку с девелопером Vos'hod и выкупил здание Центрального телеграфа. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
Переговоры были начаты еще весной прошлого года, однако на тот момент стороны информацию отрицали. По данным источника издания, в доме на Тверской улице разместится университет Т-банка.
По договору Т-банк получил недвижимость площадью 71 тысяча «квадратов», стоимость которой, по мнению специалистов, составляет 35-43 млрд рублей.
Построенное в 1925-1927 годах по проекту Ивана Рерберга здание является объектом культурного наследия регионального значения. Vos'hod намерен завершить реконструкцию и преобразование здания в многофункциональное пространство с торговыми площадями и офисами в конце текущего года.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) выкупит строящийся бизнес-центр класса «Прайм» у моста Багратион в «Москва-Сити», где планирует разместить штаб-квартиру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru