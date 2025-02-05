Маск назвал себя «Технической поддержкой Белого дома»

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, возглавивший новый департамент эффективности государственного управления США (DOGE), поменял статус своего профиля в принадлежащей ему соцсети X.

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В декабре прошлого года бизнесмен обозначил свой аккаунт, как «Кекиус Максимус» (Kekius Maximus). Теперь же в его профиле значится, что это «Техническая поддержка Белого дома».

Ранее политолог и социолог Александр Дугин заявил, что власти России могли бы рассмотреть разблокировку соцсети Х, сообщает «Свободная пресса».

По его мнению, Маск превратил платформу в место свободы слова и продвижения консервативных ценностей.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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