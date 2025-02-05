Маск назвал себя «Технической поддержкой Белого дома»

В декабре прошлого года бизнесмен обозначил свой аккаунт, как «Кекиус Максимус» (Kekius Maximus). Теперь же в его профиле значится, что это «Техническая поддержка Белого дома».

Ранее политолог и социолог Александр Дугин заявил, что власти России могли бы рассмотреть разблокировку соцсети Х, сообщает «Свободная пресса».

По его мнению, Маск превратил платформу в место свободы слова и продвижения консервативных ценностей.

