Более 30 автомобилей сгорели в Люберцах

Стоянка неэксплуатируемых автомобилей загорелась в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает областной главк МЧС.

Два автомобиля взорвались в столице в районе Москва-Сити

По данным ведомства, инцидент произошёл в селе Верхнее Мячково. В результате пожара, охватившего 400 квадратных метров, сгорели более 30 машин.

«Сотрудники ликвидировали открытое горение... Тушение продолжают 25 специалистов и пять единиц техники. Информация о пострадавших не поступала», - говорится в сообщении.

Ранее полиция задержала в Ростовской области 18-летнего молодого человека, который сжёг не менее десяти автомбилей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧС РФАвтомобилиЛюберцыМосковская ОбластьПожар

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