Более 30 автомобилей сгорели в Люберцах
Стоянка неэксплуатируемых автомобилей загорелась в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает областной главк МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошёл в селе Верхнее Мячково. В результате пожара, охватившего 400 квадратных метров, сгорели более 30 машин.
«Сотрудники ликвидировали открытое горение... Тушение продолжают 25 специалистов и пять единиц техники. Информация о пострадавших не поступала», - говорится в сообщении.
Ранее полиция задержала в Ростовской области 18-летнего молодого человека, который сжёг не менее десяти автомбилей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru