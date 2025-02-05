Президент Аргентины Милей распорядился о выходе страны из ВОЗ

В числе причин он указал на глубокие разногласия по поводу санитарной политики во время пандемии коронавируса, а также отсутствие финансирования от ВОЗ.

«Мы не позволим международной организации вмешиваться в наш суверенитет, а тем более - в наше здоровье», - заключил Адорни.

Ранее решение о выходе из ВОЗ принял президент США Дональд Трамп. По его словам, это связано с неправильными действими организации в связи с пандемией COVID-19, сообщает RT.

