В Кремле сообщили, что безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков

Безопасность первых лиц в России обеспечивается на должном уровне и с учетом всех рисков. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Он отметил, что снижения уровня публичности у российского лидера Владимира Путина не планируется.

Ранее Служба внешней разведки со ссылкой на «заслуживающие доверия данные» сообщила, что американские военные вербуют боевиков, связанных с террористическими организациями, для совершения терактов в России и странах СНГ, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияБезопасность
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