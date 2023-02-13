В Кремле сообщили, что безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков
Безопасность первых лиц в России обеспечивается на должном уровне и с учетом всех рисков. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что снижения уровня публичности у российского лидера Владимира Путина не планируется.
Ранее Служба внешней разведки со ссылкой на «заслуживающие доверия данные» сообщила, что американские военные вербуют боевиков, связанных с террористическими организациями, для совершения терактов в России и странах СНГ, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru