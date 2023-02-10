Британцы восхитились словами Путина о России

Британцев тронули слова Путина о том, что Россия является лучшей страной мира.

Читатели Daily Mail отметили, что РФ обладает большими запасами нефти, угля, газа и золота. Страна может обеспечить себя еще тысячу лет, подчеркнули комментаторы.

Также читатели таблоида сравнили российского лидера с украинским президентом.

«Владимир Путин стоит на своем и серьезно относится к делу, тогда как украинский президент Владимир Зеленский похож на попрошайку, постоянно требующего у Запада выручить его», - выразил свое мнение один из комментаторов.

Россия - лучшая страна в мире,, но еще есть над чем работать, заявил ранее Путин. Об этом сообщает НСН.

