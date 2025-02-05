Президент Финляндии Стубб назвал внешнюю политику США вызовом для Европы

Внешняя политика новой администрации США стала самым настоящим вызовом для Финляндии и всей Европы в целом, заявил финский президент Александр Стубб, открывая весеннюю сессию парламента, передает «Интерфакс».

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По его словам, Соединенные Штаты теперь предпочитает строить свои международные отношения на двусторонних соглашениях с учетом интересов каждого, а не на многосторонних.

Стубб считает, что в этих условиях Европа должна продолжать тесно сотрудничать с США, не поступаясь своими принципами.

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ФОТО: Ebrahim Noroozi / AP / TASS
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