Президент Финляндии Стубб назвал внешнюю политику США вызовом для Европы
Внешняя политика новой администрации США стала самым настоящим вызовом для Финляндии и всей Европы в целом, заявил финский президент Александр Стубб, открывая весеннюю сессию парламента, передает «Интерфакс».
По его словам, Соединенные Штаты теперь предпочитает строить свои международные отношения на двусторонних соглашениях с учетом интересов каждого, а не на многосторонних.
Стубб считает, что в этих условиях Европа должна продолжать тесно сотрудничать с США, не поступаясь своими принципами.
Ранее в Германии заявили, что Вооруженные силы ФРГ готовы к военной миссии в Гренландии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru