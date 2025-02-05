Президент Финляндии Стубб назвал внешнюю политику США вызовом для Европы

По его словам, Соединенные Штаты теперь предпочитает строить свои международные отношения на двусторонних соглашениях с учетом интересов каждого, а не на многосторонних.

Стубб считает, что в этих условиях Европа должна продолжать тесно сотрудничать с США, не поступаясь своими принципами.

Ранее в Германии заявили, что Вооруженные силы ФРГ готовы к военной миссии в Гренландии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

