СМИ: Общественники потребовали отменить концерт Арбениной в Новосибирске

Майоров заявил о недопустимости выступления певицы, не поддерживающей спецоперации России на Украине. Кроме того, по его словам, Арбенина поддержала израильскую армию и выпускала дискредитирующие российскую армию песни.

Ранее солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) (Лева Би-2) заявил, что был вынужден отменить концерт в столице Азербайджана Баку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

