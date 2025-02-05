СМИ: Общественники потребовали отменить концерт Арбениной в Новосибирске

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров потребовал отменить концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, которой должен состояться в Новосибирске 21 февраля. Об этом сообщило издание Сиб.фм.

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Майоров заявил о недопустимости выступления певицы, не поддерживающей спецоперации России на Украине. Кроме того, по его словам, Арбенина поддержала израильскую армию и выпускала дискредитирующие российскую армию песни.

Ранее солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) (Лева Би-2) заявил, что был вынужден отменить концерт в столице Азербайджана Баку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:НовосибирскНовосибирская ОбластьМузыкаКонцертДиана Арбенина

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