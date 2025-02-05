Жительница Сестрорецка лишилась автомобиля и квартиры из-за мошенников

Из-за действий мошенников без сбережений, квартиры и автомобиля осталась 65-летняя жительница Сестрорецка (Ленинградская область). Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В квартиру на Грибной улице мошенники позвонили в конце января, они представили силовиками и убедили женщину, что мошенники пытаются завладеть ее имуществом. Аферисты потребовали от своей жертвы передать курьеру 475 тысяч рублей. Также она отдала мошенникам вырученные за продажу автомобиля марки Kia Soul 750 тысяч рублей.

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Кроме того, менее чем через неделю по требованию мошенников женщина продала квартиру на Садовой улице и передала курьеру 10 млн рублей. Общая сумма ущерба составила свыше 11,2 млн рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, ведется розыск злоумышленников.

Ранее звезду фильма «Москва слезам не верит», актрису Раису Рязанову обманули мошенники. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
ТЕГИ:Уголовное ДелоПреступленияПроисшествияЛенинградская ОбластьМошенники

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