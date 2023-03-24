Бывший советник Пентагона допустил вторжение польской армии на Украину

Военный считает, что польская армия может вторгнуться на Украину в случае тяжелого поражения Киева и развала оборонительных рубежей ВСУ.

Возможное вмешательство Варшавы Макгрегор назвал «опасным решением». По его мнению, чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем выше вероятность необдуманных действий со стороны Запада.

Члены Евросоюза 24 марта договорились о постоянной помощи Украине. В Брюсселе приняли решение увеличить поставки вооружений Киеву.

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский ранее заявил, что его страна готова воевать с Россией, если Украина потерпит поражение.

Высказывания дипломата являются следствием авантюризма Варшавы, заявил в беседе с НСН завкафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма.

