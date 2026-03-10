Илон Маск вновь возглавил рейтинг самых богатых людей в мире
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск второй год подряд возглавил рейтинг самых богатых людей в мире. Об этом сообщает Forbes.
По данным журнала, текущее состояние американского бизнесмена оценивается в 839 млрд долларов, что почти в два раза больше, чем годом ранее.
В ТОП-3 также вошли сооснователь Google Ларри Пейдж (257 млрд долларов) и его коммерческий партнёр Сергей Брин (237 млрд долларов).
Ранее китайская исследовательская организация Hurun Research Institute выяснила, что число долларовых миллиардеров в России за год увеличилось на 16 человек и достигло 105 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
