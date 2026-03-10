В Госдуме предложили отправлять в армию граждан, оспаривающих решение военкомата

В настоящее время, на время рассмотрения иска суд обязан приостановить решение призывной комиссии об отправке гражданина на службу. Авторы документа, в числе которых глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и зампред комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин, предлагают эту норму отменить.

В частности, законопроект, опубликованный в электронной базе парламента, предполагает изменение формулировки на слова «решение может быть приостановлено судом в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации».

«При этом приостановление оспариваемого решения является правом суда, а не обязанностью», — говорится в пояснительной записке.

Ранее Картаполов объяснил, что введение призыва в течение года позволит разгрузить военкоматы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

