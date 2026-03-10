СМИ: ВСУ ударили по Брянску
10 марта 202618:40
ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, сообщил источник RT.
По данным Telegram-канала Mash, пострадали 12 человек. Над городом — густой дым после атаки Storm Shadow на объекты гражданской инфраструктуры.
Уточняется, что один из прилётов пришёлся на завод, специализирующийся на производстве микросхем для мобильных устройств. Противник нанёс удар во время пересменки — сотрудники собирались идти домой.
Официальных комментариев от местных властей и Минобороны пока нет.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что около пяти тысяч жителей Беловского района остались без электричества после удара ВСУ по энергетическим объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
