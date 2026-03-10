«Лужники» примут Суперфинал Кубка России
Суперфинал Кубка России по футболу сезона-2025/26 пройдёт на московском стадионе «Лужники» 24 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.
Отмечается, что место проведения главного матча Кубка было утвержено бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в первом полуфинале Пути РПЛ текущего розыгрыша обыграл выиграл у «Краснодар». Ответная встреча пройдёт 17 марта.
Ранее врач ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что игроки «Краснодара» после получинального матча сломали дверь в раздевалке московской команды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
