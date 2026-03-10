Средства ПВО сбили над территорией России 35 беспилотников ВСУ

Средства ПВО в период с 8:00 до 16:00 мск 10 марта сбили над территорией России 35 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет RT.

Средства ПВО за сутки уничтожили 754 украинских беспилотника

Утоняется, что большее количество дронов ВСУ уничтожили над Белгородской областью - 21 штуку.

«Ещё девять БПЛА сбили над Крымом, по два - над Кубанью и Курской областью, один - над акваторией Азовского моря», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные сбили украинский самолет Су-27, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
