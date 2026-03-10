Средства ПВО сбили над территорией России 35 беспилотников ВСУ
10 марта 202618:24
Средства ПВО в период с 8:00 до 16:00 мск 10 марта сбили над территорией России 35 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет RT.
Утоняется, что большее количество дронов ВСУ уничтожили над Белгородской областью - 21 штуку.
«Ещё девять БПЛА сбили над Крымом, по два - над Кубанью и Курской областью, один - над акваторией Азовского моря», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные сбили украинский самолет Су-27, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Средства ПВО сбили над территорией России 35 беспилотников ВСУ
- Никаких «Шляпников»: Как The Hatters и RADIO TAPOK будут русифицироваться
- Илон Маск вновь возглавил рейтинг самых богатых людей в мире
- Парламент Венгрии одобрил заморозку конфискованных у «Ощадбанка» денег
- СМИ: Автопроизводители из Азии начали переговоры о закупке алюминия у России
- Песков: Вопрос территорий - не единственный в урегулировании на Украине
- Трампу напророчили позорный выход из конфликта с Ираном
- В России анонсировали испытания российского дрона-аналога Starlink
- Россиянам посоветовали изменить рацион для повышения настроения весной
- Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака в РФ