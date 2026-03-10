Парламент Венгрии одобрил заморозку конфискованных у «Ощадбанка» денег

Уточняется, что за документ проголосовали 124 венгерских депутата, против выступили 28 парламентариев, ещё девять воздержались.

В документе говорится, что венгерские власти намерены провести расследование с целью установить происхождение, пункт назначения и цель использования конфискованных средств. В течение этого времени деньги будут находиться на территории страны.

Ранее в «Ощадбанке» уточнили, что в задержанных в Венгрии машинах находились 80 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».