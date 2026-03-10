Парламент Венгрии одобрил заморозку конфискованных у «Ощадбанка» денег
Парламент Венгрии принял законопроект, согласно которому конфискованные у украинского «Ощадбанка» деньги и золото будут заморожены в стране на срок до 60 дней. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что за документ проголосовали 124 венгерских депутата, против выступили 28 парламентариев, ещё девять воздержались.
В документе говорится, что венгерские власти намерены провести расследование с целью установить происхождение, пункт назначения и цель использования конфискованных средств. В течение этого времени деньги будут находиться на территории страны.
Ранее в «Ощадбанке» уточнили, что в задержанных в Венгрии машинах находились 80 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Средства ПВО сбили над территорией России 35 беспилотников ВСУ
- Никаких «Шляпников»: Как The Hatters и RADIO TAPOK будут русифицироваться
- Илон Маск вновь возглавил рейтинг самых богатых людей в мире
- Парламент Венгрии одобрил заморозку конфискованных у «Ощадбанка» денег
- СМИ: Автопроизводители из Азии начали переговоры о закупке алюминия у России
- Песков: Вопрос территорий - не единственный в урегулировании на Украине
- Трампу напророчили позорный выход из конфликта с Ираном
- В России анонсировали испытания российского дрона-аналога Starlink
- Россиянам посоветовали изменить рацион для повышения настроения весной
- Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака в РФ